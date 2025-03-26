На Ямале аварийно приземлился грузовой самолет

14:08 26 марта 2025
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Фото пресс-слжубы Уральской транспортной прокуратуры

Грузовой самолёт авиакомпании "Атран" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и угодил в сугроб в аэропорту Нового Уренгоя, кадры аварийной посадки опубликовал телеграм-канал Mash.

"Сегодня в 13:14  у самолёта АН-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси не стала на замок, борт опрокинулся на левый бок. На борту находилось 8 членов экипажа, пассажиров нет, опасного груза нет. Погибших и травмированных нет. Розлива топлива нет", - прояснили ситуацию в ЕДДС Нового Уренгоя.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что рейс был коммерческим, на месте происшествия работает прокурор, организована проверка. 

Теги: ЯНАО
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