На Ямале аварийно приземлился грузовой самолет

Фото пресс-слжубы Уральской транспортной прокуратуры

Грузовой самолёт авиакомпании "Атран" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и угодил в сугроб в аэропорту Нового Уренгоя, кадры аварийной посадки опубликовал телеграм-канал Mash.

"Сегодня в 13:14 у самолёта АН-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси не стала на замок, борт опрокинулся на левый бок. На борту находилось 8 членов экипажа, пассажиров нет, опасного груза нет. Погибших и травмированных нет. Розлива топлива нет", - прояснили ситуацию в ЕДДС Нового Уренгоя.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что рейс был коммерческим, на месте происшествия работает прокурор, организована проверка.