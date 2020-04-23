В Тюменской области растет число детей, заболевших коронавирусом

За сутки в Тюменской области зарегистрировано 22 новых случая коронавирусной инфекции. Всего на территории региона к этому часу 341 заболевший. 40 человек выздоровели, 3 человека скончались. Подтверждение по коронавирусу регистрируется уже в 13 муниципальных образованиях Тюменской области.

"К сожалению, стабильно количество больных, находящихся в реанимации на аппаратах ИВЛ, — сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских. — Это пожилые граждане 60–80 лет. Они получили заражение, не выезжая за пределы Тюменской области: от контактов с внуками, детьми. Количество заразившихся детей тоже печально, их уже 9. Эти дети тоже никуда не выезжали. Это говорит о том, что в семье был занесен очаг заражения. Либо дети выходили за пределы своих квартир, либо сами родители занесли этот вирус в семью".

Кузнечевских призвала тюменцев соблюдать режим самоизоляции и карантина, чтобы не подвергать опасности своих близких.