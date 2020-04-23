В Тюменской области растет число детей, заболевших коронавирусом

15:46 23 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

За сутки в Тюменской области зарегистрировано 22 новых случая коронавирусной инфекции. Всего на территории региона к этому часу 341 заболевший. 40 человек выздоровели, 3 человека скончались. Подтверждение по коронавирусу регистрируется уже в 13 муниципальных образованиях Тюменской области.

"К сожалению, стабильно количество больных, находящихся в реанимации на аппаратах ИВЛ, — сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских. — Это пожилые граждане 60–80 лет. Они получили заражение, не выезжая за пределы Тюменской области: от контактов с внуками, детьми. Количество заразившихся детей тоже печально, их уже 9. Эти дети тоже никуда не выезжали. Это говорит о том, что в семье был занесен очаг заражения. Либо дети выходили за пределы своих квартир, либо сами родители занесли этот вирус  в семью".

Кузнечевских призвала тюменцев соблюдать  режим самоизоляции и карантина, чтобы не подвергать опасности своих близких.

Теги: коронавирус
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