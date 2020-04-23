В Тюменской области 22 новых случая коронавируса

13:15 23 апреля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com
Продолжение: В Тюмени для диагностики коронавируса будут использовать КТ

За последние сутки в России зафиксировано 4774 новых случая коронавируса в 81 регионе. В Тюменской области диагноз подтвердился у 22 человек. Таким образом, к этому часу на территории региона зарегистрирован 341 случай заболевания COVID-19. 3 человека скончалось, 34 выздоровели, остальные остаются под наблюдением врачей.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 62773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.

Теги: коронавирус
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2020