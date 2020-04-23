В Тюменской области 22 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зафиксировано 4774 новых случая коронавируса в 81 регионе. В Тюменской области диагноз подтвердился у 22 человек. Таким образом, к этому часу на территории региона зарегистрирован 341 случай заболевания COVID-19. 3 человека скончалось, 34 выздоровели, остальные остаются под наблюдением врачей.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 62773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.