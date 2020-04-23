В Тюмени для диагностики коронавируса будут использовать КТ

Фото: Многопрофильный консультативно-диагностический центр

В Многопрофильном консультативно-диагностическом центре начал работу кабинет компьютерной томографии для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

"Компьютерная томография — один из наиболее чувствительных методов аппаратной диагностики патологий легких. По результатам исследования мы можем четко определить, есть поражение легких или нет, а также степень поражения. Высокотехнологичный метод диагностики будет применяться наряду с лабораторными исследованиями для выявления симптомов пневмонии, вызванной новым коронавирусом", — рассказал главный врач ГАУЗ ТО "МКДЦ" Дмитрий Бутов.

Все медицинские работники кабинета компьютерной томографии прошли специальное обучение по диагностике новой коронавирусной инфекции.

Пациентов на исследование направляют врачи городских поликлиник. После проведения исследования и необходимых обследований, исходя из рентгенологической и клинической картины, врачи выставят диагноз, определят тактику лечения и примут решение о госпитализации в стационар или определят тактику лечения в амбулаторных условиях.

Для обеспечения эпидемиологической безопасности медперсонала и пациентов консультативно-диагностического центра выделен отдельный вход в КТ-кабинет, сообщили в пресс-службе медучреждения.