Депутаты Заксобрания ЯНАО принимают социальные законы на основе обращений граждан

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Выстроенная структура взаимодействия депутатского корпуса позволяет эффективно работать в кризисных условиях и своевременно принимать важнейшие для региона законы, сообщает Муксун.fm.

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин отчитался о работе парламента в 2019 году, заявив, что парламент умеет работать в кризисных условиях.

"Каждое принятое депутатами решение носит социальный характер и направлено на укрепление финансовой стабильности региона. Традиционно ориентирами в работе парламента остаются программы социально-экономического развития государства и наказы избирателей", – рассказал Сергей Ямкин.

По словам парламентария, вопросы ямальцев оказывают существенное влияние на формирование региональной законодательной повестки. К примеру, в 2019 году поступило 1 420 обращений граждан. Это на 7% выше, чем в предшествующем году. Треть всех обращений поступила через онлайн-приемную официального сайта.

В период пандемии из-за коронавируса работа депутатов Заксобрания была изменена. Законодателям приходится работать в жестком режиме.