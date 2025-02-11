Выплаты на переезд в Тюменскую область получат 175 семей Ямала

В 2025 году в рамках программы "Сотрудничество" социальные выплаты на приобретение жилья смогут получить 175 ямальских семей, решивших переехать в Тюменскую область, сообщает ГУС ТО.

В 2024 году социальные выплаты предоставлены 177 семьям. Они смогли приобрести квартиры общей площадью 8,38 тыс. кв. м.

Договор между властями Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов был подписан 9 июля 2004 года. Программа "Сотрудничество" работает с 1 января 2005,в. 2023 году она продлена до 2035 года. Благодаря программе в Тюменскую область из округов переехали почти 7 тысяч ямальских и югорских семей. Ещё более 15 тысяч получили социальные выплаты на покупку жилья в автономных округах.