Ямал оценивает возможность запуска прямых авиарейсов в Абхазию

19:58 11 февраля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Ямал рассматривает возможность организации прямого авиасообщения между ключевыми городами региона и Абхазией в летний период, заявление об этом озвучено на совещании по развитию авиаперевозок региона, сообщили в пресс-службе губернатора.

Полёты в аэропорт Сухум могут стать очень востребованным направлением среди ямальцев, считает заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога:

Курорты Абхазии популярны у жителей округа, при этом направление с Ямала в Сочи летом всегда пользуется повышенным спросом, и не все желающие могут отправиться на отдых наиболее удобным прямым рейсом. Прямые перелёты до Сухума позволят путешествовать ямальцам с большим комфортом.

Теги: Абхазия , авиация , ЯНАО
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2025