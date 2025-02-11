Ямал оценивает возможность запуска прямых авиарейсов в Абхазию

Ямал рассматривает возможность организации прямого авиасообщения между ключевыми городами региона и Абхазией в летний период, заявление об этом озвучено на совещании по развитию авиаперевозок региона, сообщили в пресс-службе губернатора.

Полёты в аэропорт Сухум могут стать очень востребованным направлением среди ямальцев, считает заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога: