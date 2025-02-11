Ямал оценивает возможность запуска прямых авиарейсов в Абхазию

Ямал рассматривает возможность организации прямого авиасообщения между ключевыми городами региона и Абхазией в летний период, заявление об этом озвучено на совещании по развитию авиаперевозок региона, сообщили в пресс-службе губернатора.
Полёты в аэропорт Сухум могут стать очень востребованным направлением среди ямальцев, считает заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога:
Курорты Абхазии популярны у жителей округа, при этом направление с Ямала в Сочи летом всегда пользуется повышенным спросом, и не все желающие могут отправиться на отдых наиболее удобным прямым рейсом. Прямые перелёты до Сухума позволят путешествовать ямальцам с большим комфортом.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru