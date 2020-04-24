Половина болеющих коронавирусом на Ямале - вахтовики

На 10:00 24 апреля Центром гигиены и эпидемиологии Ямала подтверждено 266 случаев новой коронавирусной инфекции. Среди заболевших только один человек является гражданином другого государства. 11 случаев из 266 считаются завозными из других стран или регионов.

Коронавирус обнаружен у 189 мужчин и у 77 женщин. Среди заболевших больше всего рабочих – 168 человек. Эти данные обусловлены высоким процентом заболеваемости среди приезжающих в округ на вахту.

Количество сотрудников месторождений или производственных объектов и жителей населенных пунктов Ямала сравнялось за считанные дни: 133 случая на месторождениях и 133 в городах и поселках округа.

Главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко:

Значительный прирост заболеваемости Ямалу дают сегодня вахтовые рабочие. Мы протестировали за последние 10 дней больше тысячи вахтовиков и выявили основные очаги инфекции. Сейчас введены строгие нормы для работодателей, использующих вахтовый метод на Ямале. Контроль усилен и со стороны региональных властей, и со стороны управления Роспотребнадзора.

Среди заболевших:

♦ 13 несовершеннолетних в возрасте от 1 до 17 лет

♦ 30 человек - от 18 до 29 лет

♦ 102 человека - до 49 лет

♦ 111 человек - от 50 до 64 лет

♦ 10 человек - старше 65 лет.

Прироста заболеваемости среди детей и ямальцев старше 65 лет в округе нет. По мнению главного внештатного специалиста Минздрава России по медицинской профилактике в УРФО Сергея Токарева, динамики нет благодаря соблюдению строгих ограничительных мер.

Число заболевших молодых людей, в сравнении с прошлой неделей, возросло примерно в 4 раз. Активно болеют и люди предпенсионного возраста.

В посёлках Пангоды и Ханымей, где были выявлены очаги, продолжается режим карантина, действуют строгие ограничительные меры.

14 очагов приходятся на организованные коллективы, 22 – небольшие семейные очаги. В округе не зафиксировано крупных вспышек заболеваемости COVID-19 в социальных учреждениях, хотя случаи заражения среди врачей есть.

Директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков:

Единичные случаи заболевания фиксируются среди медицинских работников. Заражение связано в основном с ситуациями, когда врачи оказывали помощь больным, у которых на тот момент не было подтверждено заболевание и не было очевидных причин его предполагать. В учреждениях здравоохранения предпринимаются самые строгие меры предосторожности по COVID-19. Все медицинские работники еженедельно тестируются на коронавирус, а работающие непосредственно с инфекцией, обследуются каждый день.

В стационарах инфекционных отделений лечатся 100 пациентов с COVID-19. 110 лечатся амбулаторно в режиме строгой изоляции. 56 человек выздоровели. У 80 % – 143 человек болезнь протекает бессимптомно. Состояние средней тяжести – у 32, тяжелобольные - 7 человек.

"Широкое обследование и тестирование в группах риска, особенно таких многочисленных как вахтовые рабочие, позволяет нам вовремя выявлять и изолировать носителей инфекции, которые даже не знают о своём заболевании и могут продолжать заражать окружающих. В начале эпидемии мы старались госпитализировать всех заболевших, независимо от состояния. Тем самым выиграли время и не дали инфекции распространяться в населенных пунктах округа", - рассказала главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко.

Информация и фото предоставлены пресс-службой губернатора ЯНАО