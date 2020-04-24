В Тюменской области коронавирус нашли еще у 16 человек

За истекшие сутки в России зарегистрировано 5849 новых случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. В Тюменской области коронавирус подтвердился у 16 человек.

Таким образом, к этому часу на территории региона зарегистрировано 357 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 человека скончались, 40 человек выздоровели.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 68622 случая коронавируса в 85 регионах. За все время зафиксировано 615 летальных исходов, 5568 человек выздоровели.