Въезд в Курганскую область ограничен

В Курганской области в целях профилактики распространения коронавируса введен особый порядок перемещения граждан и транспортных средств по территории региона.

Согласно постановлению правительства области, установлено ограничение на въезд лиц, не имеющих прописки или регистрации по месту жительства в Курганской области.

На въездах в Курганскую область организована работа постов ДПС в круглосуточном режиме. Посты ДПС работают на дорогах федерального и регионального значения на территории Катайского, Далматовского, Белозерского, Щучанского, Частоозерского и Шатровского районов, а также шесть постов ДПС на въездах в город Курган.

При наличии подтверждающих документов ограничение не распространяется:

♦ на водителей транспортных средств, осуществляющих междугородные перевозки, а также следующих транзитом через регион;

♦ граждан, работающих в организациях, деятельность которых не приостановлена;

♦ лиц, прибывших в регион для лечения либо на похороны.

Граждане других регионов, имеющие недвижимость на территории Курганской области, но не имеющие в ней прописку, на территорию региона не допускаются.

Сотрудники Госавтоинспекции контролируют порядок выезда и въезда на территорию Курганской области и в областной центр путем проверки документов, удостоверяющих личность водителей транспортных средств и их пассажиров, сообщает УГИБДД УМВД России по Курганской области.