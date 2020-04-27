В тюменскую прокуратуру о задержке зарплат во время самоизоляции сообщили полтора десятка человек

10:24 27 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

В прокуратуре Тюменской области на горячей линии принимают сообщения о нарушении трудовых прав во время пандемии коронавируса.

За две недели о задержке зарплат работодателями сообщили 16 человек. В основном это сотрудники организаций в Тюмени, Тобольске и Увате, осуществляющих деятельность в сфере торговли, охраны и строительства.

"Прокуратура Тюменской области поручила территориальным прокурорам провести проверки. При подтверждении заявленных фактов будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сообщения о нарушении трудовых прав от жителей региона принимаются с понедельника по четверг по телефонам:

понедельник — 8(3452) 27-04-53;

вторник — 8(3452) 27-04-51;

среда — 8(3452) 27-04-53;

четверг — 8(3452) 27-04-60.

Теги: зарплата , проверки , прокуратура
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