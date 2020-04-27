В Тюменской области за сутки 13 новых случаев коронавируса

За истекшие сутки в России зарегистрировано 6198 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 13 человек.

Таким образом, к этому часу на территории региона зафиксировано 399 случаев заболевания коронавирусом. 3 человека скончались, 61 выздоровел.

Всего к этому дню в России зарегистрировано 87147 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек.