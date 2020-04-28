Ольга Кузнечевских рассказала о возвращающихся из-за границы тюменцах

За последние сутки в Тюменской области зарегистрировано 5 новых случаев коронавируса, общее число заболевших на территории региона — 404 человека. Также за минувшие сутки 23 человека были выписаны с выздоровлением, общее число выздоровевших — 88 человек. За все время скончалось 3 пациента, у которых был обнаружен коронавирус.

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских сообщила, что в регионе продолжается работа по тестированию контактных лиц, а также лиц, подозреваемых в контактах, в сутки лаборатории выполняют свыше 2 тысяч тестов на коронавирус.

"Сегодня на контроле у нас находятся 2,5 тысячи контактных лиц, а также 3,5 тысячи человек, которые должны находиться на самоизоляции. К сожалению, нарушения режима самоизоляции, нарушения карантина у нас все-таки есть. По всем случаям составляются соответствующие протоколы, эти люди будут нести административную ответственность", — отметила Кузнечевских.

Также заместитель губернатора сообщила о жителях Тюменской области, возвращающихся из-за границы.

"Ни один борт у нас за это время не приземлился, тем не менее люди из-за границы возвращаются, в основном через Екатеринбург. Мы этих людей в обязательном порядке размещаем в нашем обсерваторе на две недели, они проходят всю необходимую процедуру, в том числе тестирование на десятый день", — рассказала она.