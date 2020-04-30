В Тюменской области 15 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтверждено 7099 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. В Тюменской области зарегистрировано 15 новых случаев COVID-19.
Всего на территории региона зафиксировано 345 случаев заболевания коронавирусом. 95 человек выздоровели, 3 человека скончались.
Всего в стране зарегистрировано 106498 заболевших в 85 регионах, 11619 человек выздоровели, скончались 1073 человека.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru