Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 11 мая

В Тюменской области режим повышенной готовности будет продлен до 11 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Если ситуация по коронавирусу в регионе будет стабильной, то с 12 мая установленные ограничения начнут постепенно снимать.

При этом жителям региона старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, выделят дополнительную единоразовую выплату в размере 2 тысяч рублей,сообщил губернатор.

В преддверии майских праздников Александр Моор призвал жителей Тюменской области не нарушать режим самоизоляции и ограничить контакты.