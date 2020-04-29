Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 11 мая

15:37 29 апреля 2020
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В Тюменской области режим повышенной готовности будет продлен до 11 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Если ситуация по коронавирусу в регионе будет стабильной, то с 12 мая установленные ограничения начнут постепенно снимать. 

При этом жителям региона старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, выделят дополнительную единоразовую выплату в размере 2 тысяч рублей,сообщил губернатор.

В преддверии майских праздников Александр Моор призвал жителей Тюменской области не нарушать режим самоизоляции и ограничить контакты.

Теги: коронавирус
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