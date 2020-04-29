В Тюменской области выполнено более 61 тыс. тестов на коронавирус

На 29 апреля в регионе проведено 61078 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За минувшие сутки исследовано более 2900 проб.

Анализы проводятся методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией. Это самый точный и надежный метод диагностики вирусной инфекции, который позволяет определить даже небольшое количество РНК вируса в биологическом материале человека, что помогает выявить болезнь в инкубационном периоде", — рассказывают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Жители региона без проявления клинических признаков заболевания могут пройти тестирование на коронавирус в частных медицинских организациях: ООО "Доктор АРБИТАЙЛО", клинический госпиталь "Мать и дитя", ООО "Авиценна", ООО "Нефтяник-Мед", ООО "СОГАЗ" ПРОФМЕДИЦИНА" Тобольск", ООО "Никойл", ООО "Гемотест Урал", ООО "Хеликс Тюмень", ООО "ТГК Диагностика", Городская больница АО "Медицинский центр", ООО "Сибмединвест", ООО "Многопрофильный клинико-диагностический центр "Доктор-А". Лаборатории оснащены необходимым количеством тест-систем и расходных материалов.