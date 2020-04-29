В Тюменской области 16 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировано 5841 новых случаев коронавируса в 82 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 16 человек.
Всего на территории региона зафиксировано 420 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 88 человек, 3 человека скончались.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 99399 случаев COVID-19 в 85 регионах. За все время зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10286 человек.
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