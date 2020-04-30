Тюменцев призывают провести майские праздники дома

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в Тюменской области увеличилось на 15 человек, всего на территории региона зафиксировано 435 случаев заболевания COVID-19.

6 человек находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. 109 человек были выписаны с выздоровлением, 3 человека скончались.

На контроле специалистов находятся более 2,5 тысяч контактных лиц, 3,5 тысячи жителей области находятся на обязательной самоизоляции по предписанию органов Роспотребнадзора. В обсерваторе пребывают 111 человек, 58 из них — это люди, прибывшие из-за границы.

По мнению заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, успокаиваться из-за того, что ежедневное количество заболевших коронавирусом не так велико, рано, в целом ситуация остается напряженной.

"Настал черед майских праздников, выходные и праздничные дни продлятся до 11 числа включительно, и это серьезная проверка для нас. Мы просим вас соблюдать масочный режим, режим самоизоляции, оставаться в пределах своих квартир, домов. Если вы проводите праздники на даче, то делайте это без сборищ, гостей. Всё это, к сожалению, влечет возникновение семейных очагов заражения. Тогда мы не сможем приступить к реализации мер по выходу из режима повышенной готовности и нам придется продолжить этот режим", — подчеркнула Кузнечевских.