Тюменский губернатор пожелал главе Минстроя скорейшего излечения от коронавируса

Министр строительства и ЖКХ, экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев 1 мая госпитализирован в один из стационаров Москвы с диагнозом COVID-19. Об этом в своих соцсетях сообщил действующий глава региона Александр Моор.

"У Владимира Якушева подтвердили коронавирус. Знаю, как ответственно он относится к работе - даже находясь в больнице, остаётся на связи, - отметил губернатор. - Желаю ему скорейшего выздоровления, думаю, что в этом меня поддержат все жители Тюменской области".

Тюменцы в комментариях под постом отмечают, что от болезни никто не защищен, призывают друг друга беречь себя от зарежения и желают всем здоровья.

Иван Шабарин: "Несомненно!! Всем заболевшим желаем здоровья и выздоровления скорейшего!! А тут еще и наш родной земляк! Поправляйтесь, Владимир Владимирович!"

Юлия Бабикова: "Перед болезнями мы точно все равны, правильно подметили, что всем здоровья. Так хочется, чтобы побыстрее мы побели эту пандемию уже. Давайте еще немного побережемся. Пусть пострадают финансы, наши развлечения, время потраченное в пустую...но это все ничто, по сраввнению с тем, чтобы сохранить жизнь себе и своей семье".

Яна Девятиярова: "Я думаю, что всем необходимо задуматься о том, что болезнь не жалеет никого. Не хороших людей, не плохих, не детей, не стариков. И в этом вся печаль 😢. В данный момент не важно кто ты! Важно понять что каждый из нас может оказаться на месте людей, которые болеют. В мире и так много зла, а мы все даже в такой ситуации, не понятной для многих находим силы и слова злости, зависти, ненависти. Здоровья вам всем! А тем кто болеет скорейшего выздоровления🙏".

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