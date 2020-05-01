Число заболевших коронавирусом в Тюменской области достигло 442 человек

По данным на 1 мая, в Тюменской области зафиксировано 442 случая заражения COVID-19, в том числе 7 - за прошедшие сутки.

За весь период в регионе трое скончались, вылечились 140 человек, в том числе 31 выписаны из больницы за минувшие сутки.

Продолжают лечение 299 пациентов, у большинства болезнь протекает в легкой форме.

Среди зараженных коронавирусом – 10 детей. Они получают всю необходимую медпомощь в стационарах Тюмени. Их состояние удовлетворительное.

6 тяжелых пациентов подключены к ИВЛ.

В обсерваторе находятся 99 человек, в том числе 17 детей. На перевахтовке в загородных базах отдыха и санаториях на карантине 869 человек.

2 751 человек – на самоизоляции, 2 241 – контактные под наблюдение.

За сутки всеми лабораториями проведено 3 210 исследований на COVID-19, сообщили в региональном оперштаре по коронавирусу.