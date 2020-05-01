Число заболевших коронавирусом в Тюменской области достигло 442 человек

По данным на 1 мая, в Тюменской области зафиксировано 442 случая заражения COVID-19, в том числе 7 - за прошедшие сутки.
За весь период в регионе трое скончались, вылечились 140 человек, в том числе 31 выписаны из больницы за минувшие сутки.
Продолжают лечение 299 пациентов, у большинства болезнь протекает в легкой форме.
Среди зараженных коронавирусом – 10 детей. Они получают всю необходимую медпомощь в стационарах Тюмени. Их состояние удовлетворительное.
6 тяжелых пациентов подключены к ИВЛ.
В обсерваторе находятся 99 человек, в том числе 17 детей. На перевахтовке в загородных базах отдыха и санаториях на карантине 869 человек.
2 751 человек – на самоизоляции, 2 241 – контактные под наблюдение.
За сутки всеми лабораториями проведено 3 210 исследований на COVID-19, сообщили в региональном оперштаре по коронавирусу.
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