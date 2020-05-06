Число больных коронавирусом в Тюменской области достигло 589 человек

По данным на 5 мая, в регионе зафиксировано 589 случаев заражения COVID-19, в том числе 28 за прошедшие сутки.

За весь период 4 человека скончались, выздоровели 215, 29 их них выписаны из стационаров в последние сутки.

Продолжают лечение 370 пациентов, в том числе 5 детей. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме. 6 тяжелых пациентов подключены к ИВЛ.

В обсерваторе находятся 90 человек, на самоизоляции – 4009, контактные под наблюдением – 2 492, сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.