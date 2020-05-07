В Тюменской области 25 новых случаев коронавируса

13:07 07 мая 2020
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Фото: pixabay.com
Продолжение: Число жертв коронавируса в Тюмени увеличилось до 5 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 11231 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В Тюменской области диагноз подтвердился у еще 25 человек.

Всего на территории региона зафиксировано 683 случая коронавируса. 225 человек выздоровели, 4 человека скончались.

На сегодняшний день в России выявлено 177160 случаев коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 23803 человека, скончались 1625 человек.

Теги: коронавирус
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