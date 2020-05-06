Ольга Кузнечевских рассказала о самом большом суточном приросте заболевших COVID-19

За сутки количество заболевших коронавирусом в Тюменской области увеличилось на 69 человек. За весь период наблюдения это самое большое суточное число заболевших на территории региона.

"Мы считаем, что это результат в том числе праздничных и выходных дней. Заболевшие — это контактные люди. К сожалению, достаточно большое количество среди них — граждане пенсионного возраста, — рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. — Мы думаем, что это либо посещение пенсионеров, которые проживают на даче, их внуками и детьми, либо это контакты пожилых людей в магазинах, в аптеках, просто в местах, где бывает большое скопление людей".

Кузнечевских напомнила, что на всей территории Тюменской области введен масочный режим. Надевать маски необходимо, когда вы заходите в магазин, аптеку, общественный транспорт.

Также обеспечивать масочный режим и социальную дистанцию обязаны все предприятия и организации, которые допущены до работы.

Общее число заболевших COVID-19 на территории Тюменской области — 658 человек. 6 человек остаются на аппаратах ИВЛ, это в основном больные старшего пенсионного возраста.