Ольга Кузнечевских рассказала о самом большом суточном приросте заболевших COVID-19

15:48 06 мая 2020
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Фото: pixabay.com

За сутки количество заболевших коронавирусом в Тюменской области увеличилось на 69 человек. За весь период наблюдения это самое большое суточное число заболевших на территории региона.

"Мы считаем, что это результат в том числе праздничных и выходных дней. Заболевшие — это контактные люди. К сожалению, достаточно большое количество среди них — граждане пенсионного возраста, — рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. — Мы думаем, что это либо посещение пенсионеров, которые проживают на даче, их внуками и детьми, либо это контакты пожилых людей в магазинах, в аптеках, просто в местах, где бывает большое скопление людей".

Кузнечевских напомнила, что на всей территории Тюменской области введен масочный режим. Надевать маски необходимо, когда вы заходите в магазин, аптеку, общественный транспорт.

Также обеспечивать масочный режим и социальную дистанцию обязаны все предприятия и организации, которые допущены до работы.

Общее число заболевших COVID-19  на территории Тюменской области — 658 человек. 6 человек остаются на аппаратах ИВЛ, это в основном больные старшего пенсионного возраста. 

Теги: коронавирус
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