Жителям Тюменской области рекомендовано с 6 мая ходить в защитных масках

09:22 06 мая 2020
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pixabay.com

С 6 мая жителям Тюменкой области рекомендовано при выходе из дома, в автобусах и такси, магазинах и при посещении других общесвенных мест, заведений использовать защитные маски.

Соответствующее изменение в постановление №120-п 3 мая внес губернатор Тюменской области Александр Моор.

Днем ранее глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо обращалась к губернатору с просьбой ввести масочный режим на территории региона. По мнению Шарухо, эта мера бы снизила заболеваемость населения. Не все граждане соблюдают самоизоляцию, социальную дистанцию, что чревато большим риском заражения.

Теги: Александр Моор , коронавирус , Роспотребнадзор
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