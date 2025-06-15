Как не ошибиться с выбором дивана, ответила эксперт

Как выбрать идеальный диван, рассказала продавец салона мебели с 20-летним стажем Анна Кирюхина. Для начала следует правильно измерить пространство, где он будет стоять. Из 100 покупателей 5 приходят обратно в надежде вернуть мебель, которая не подошла по размерам.

– Если диван предназначен для каждодневного использования, то нужно брать систему "еврокнижка" или "дельфин". Если он будет использоваться нечасто, например, для гостей, то лучше взять "книжку" или "раскладку" – это варианты попроще, – говорит Анна.

Специалист советует приобретать диван с каркасом из натурального дерева или ДСП высокой прочности. Металл со временем начнет скрипеть. Что касается наполнения, то лучшие варианты – это независимые пружинные блоки или ППУ высокой плотности.

– Не берите диваны с поролоновым наполнителем. Они быстро теряют форму, – предупреждает Кирюхина.

Ткань рогожка, флок или шенилл – отличный выбор для ежедневного использования, - сообщает Мегатюмень.