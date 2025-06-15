Тюменцы все чаще покупают билеты через почту

В почтовых отделениях Тюменской области в преддверии летних отпусков вырос спрос на покупку железнодорожных и авиабилетов.

Этот показатель по сравнению с прошлым годом выше на 10%. Особой популярностью покупка билетов на почте пользуется среди жителей сел и отдаленных территорий.

Как напомнили в УФПС Тюменской области, оформить и приобрести транспортные билеты на железнодорожный и авиатранспорт можно во всех почтовых отделениях региона, в том числе и сельских.

Возможностью приобрести билеты в почтовых отделениях активно пользуются сельские жители из-за отсутствия железнодорожных станций или их удаленности, - сообщает Тюменская линия.

С началом сезона в этом году больше всего железнодорожных билетов приобрели жители Ялуторовского, Голышмановского, Тобольского и Казанского районов. Среди наиболее востребованных направлений – Краснодар, Москва, Владикавказ, Архангельск, Санкт-Петербург, а также населенные пункты Ямала и Югры.

"Традиционно услуга по продаже билетов пользуется спросом до окончания сезона отпусков, то есть до начала октября. Авиабилеты в отделениях почты России можно оформить в любом направлении, по всему миру. Железнодорожные билеты продаются только в города России (кроме Калининграда), страны СНГ, а также Балтии", — прокомментировала врио директора регионального управления Почты России Маргарита Шамбер.