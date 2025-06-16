Более половины сданного жилья в регионе приходится на ИЖС

По данным Тюменьстат, за первые четыре месяца 2025 года в Тюменской области ввели в эксплуатацию 817,8 тыс. кв.м. жилья. Из общего объема 71,5% приходится на индивидуальное жилищное строительство. Это 584,4 тыс. кв.м.

В Ханты-Мансийском округе с января по апрель сдали 168,3 тыс. "квадратов", из которых 22,9% приходится на многоквартирное жилье. А вот площадь индивидуальной застройки составила 129,7 тыс. кв.м.

В ЯНАО процентное соотношение практически равное. Из 77,5 тысяч кв.м. общей сданной площади 45,4 тыс. кв.м. приходится на ИЖС - это 58,5%, - сообщает Вслух.ру.