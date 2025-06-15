Новые задачи поставлены перед тюменскими машиностроителями

Одной из основных задач тюменских машиностроителей станет работа над новым оборудованием, которое по техническим характеристикам не должно уступать зарубежным аналогам.

- Если раньше наша группа компаний плотно работала по импорту в части поставок комплектующих для производства готовой продукции, то сейчас переориентируемся, в том числе, на экспортную деятельность и сами работаем над новыми техническими решениями, - говорит генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских. - Мы изучаем возможности зарубежных рынков для сбыта продукции и предоставления сервисных услуг. И, судя по уже имеющимся договоренностям, наши компетенции пользуются спросом. В этом процессе важна и помощь областных властей, которые многое делают для объединения всех государственных и общественных институтов.

- Важнейший элемент этого процесса - технологии. Зачастую мы пытаемся копировать, в том числе с помощью обратного инжиниринга, существующие зарубежные технологии и оборудование. Но в результате получается бесконечная погоня за ушедшим поездом. Пока мы копируем, другие уходят вперед. Необходимы свои инновационные решения. Поэтому в Тюменской области мы делаем ставку на максимальное сближение научных институтов, вузов, отраслевых НИИ, промышленных предприятий и конечных бенефициаров в лице нефтегазовых компаний, - говорит заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.