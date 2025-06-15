Влияет ли чтение литературы на речь, ответила тюменский филолог

Кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания и литературоведения института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Наталья Кузнецова считает, что даже

лингвист не всегда говорит без запинок.

– Багаж прочитанных книг, наблюдение за языком и собственная речь – это не всегда совпадающие вещи. Ученый не обязательно говорит гладко. Он может формулировать мысли прямо в момент речи, подбирать слова на ходу, – признается она.

Даже у тех, кто профессионально занимается словом, в устной речи бывают паузы, слова-паразиты, всевозможные "ммм", "ну", "в общем" – и это часть нормального процесса мышления. А вот свободное публичное выступление – совсем другое умение.

– Навык публичных выступлений – это отдельная история. Недаром существуют тренеры по ораторскому мастерству. Публичное выступление требует практики. Если уж давать совет – он один: практиковаться как можно чаще, – подчеркивает Наталья Владимировна.

Интересно, что постоянное чтение художественной литературы, по ее словам, не гарантирует легкости в речи.

Выражения "в моменте", "в потоке", "в ресурсе" закрепились в обиходе и отражают популярную сегодня установку на осознанность, самонаблюдение и внутренний баланс, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Если ты не в потоке, то и в ресурсе не будешь. Все взаимосвязано – не в моменте, не в ресурсе, не в потоке. И вот это звучит как тост: "За то, чтобы всегда быть в моменте, в потоке и в ресурсе!" – шутит Наталья Владимировна.