Тюменцы возвращаются домой из-за границы

10:12 08 мая 2020
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Утренним рейсом "Уральских авиалиний" 8 мая в Екатеринбург из Тель-Авива прибыли два жителя Тюменской области. Всего на борту, предварительно сделавшего посадку в Ростове-на Дону было 128 пассажиров, сообщает региональный Оперштаб по коронавирусу.

Обязательный 14-дневный карантин тюменцы проведут в обсерваторе "Градостроитель". Там же находятся 13 граждан, вернувшиеся в регион из Душанбе 6 мая.

На фоне пандемии COVID-19 с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют такие вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

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