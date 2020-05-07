В Тюмени очаг заражения COVID-19 выявили в МСЧ "Нефтяник"

В МСЧ "Нефтяник" выявлен очаг заражения коронавирусной инфекцией. Коронавирус обнаружили у 55 человек, это 23 сотрудника медучреждения и 32 пациента.

Как сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса, часть заболевших переведены в стационары инфекционного профиля, часть будут проходить лечение в медсанчасти изолированно. У последних наблюдается сопутствующий тяжелый соматический профиль, который не позволяет транспортировать их в другое учреждение.

Пациенты медсанчасти, которые могут продолжать лечение амбулаторно, выписаны. Каждый передан под наблюдение поликлиник. Пациенты, которые по состоянию здоровья должны оставаться в стационаре, разобщены, вместе с медиками они пройдут 14-дневную обсервацию с момента регистрации последнего случая заболевания.

В МСЧ "Нефтяник" проводятся необходимые дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. У всех взяты анализы. При выявлении новых положительных результатов заболевших переведут в стационары моноинфекционного профиля.

По предписанию Роспотребнадзора для локализации очага "Нефтяник" прекратил дежурство по экстренным видам помощи, также изменена маршрутизация скорой помощи по эвакуации пациентов в другие стационары.