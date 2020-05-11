Коронавирус выявлен еще у 73 жителей Тюменской области

За прошедшие сутки в Тюменской области выявлено 73 человека, у которых подтвердился COVID-19. Итого 803 случая коронавирусной инфекции зарегистрировано в регионе с начала года. Выздоровели 300, в том числе 9 - за последние сутки.

В стационарах на лечении 498 человек. У могих заболевание протекает в легкой форме. Трое по-прежнему в тяжелом состоянии на ИВЛ.

В обсерваторе на карантине 102 человека, в том числе 19 детей. На перевахтовке в 14 учреждениях - 1 717, под медицинским наблюдением на обязательной самоизоляции - 3 781 человек.