Коронавирус подтвердился еще у 23 жителей Тюменской области

14:00 09 мая 2020
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За прошедшие сутки выявлено 23 человека с положительными пробами на COVID-19. Число выявленных больных достигло  730 человек. 293 из них выздоровели, в том числе 9 за сутки. Пятерых пациентов врачи спасти не смогли.

Продолжают лечение 432 пациента, среди них 8 детей. У большинства болезнь протекает в легкой форме. 3 тяжелых пациента подключены к ИВЛ. У некоторых есть улучшения, их пробуют постепенно снимать с искусственной вентиляции легких и давать дышать самостоятельно.

В обсерваторе находятс 100 человек, в том числе 19 детей.
На перевахтовке в 14 учреждениях –1 717 человек. На обязательной самоизоляции – 3 873 человека.

Теги: коронавирус , статистика
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