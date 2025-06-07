МФК "Тюмень" сыграет в Суперлиге с "КПРФ"

МФК "Тюмень" поборется за бронзовые медали с подмосковным "КПРФ". Ситуация повторяется, как и год назад. В прошлом году в противостоянии победила "Тюмень". Соперник попытается взять реванш, тем более что серия за третье место начнется в Климовске 9 и 10 июня. 15 июня поединки продолжатся в Тюмени.

В пресс-службе Суперлиги посчитали, что с 2022 года команды провели 16 матчей. В восьми победила "Тюмень", в шести - "КПРФ". Еще два поединка закончились ничьей.

Тем временем "Ухта" и "Газпром-Югра" поборются за первое место и чемпионский титул. Финальная серия стартует 10 июня, - сообщает Вслух.ру.

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