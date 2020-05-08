В Тюменской области за сутки 24 случая коронавируса

13:17 08 мая 2020
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Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировано 10699 заболевших новой коронавирусной инфекцией. На территории Тюменской области выявлено 24 новых случая коронавируса.

Всего в регионе зафиксировано 707 случаев коронавируса. 267 человек выздоровели, 5 человек скончались.

В России общее число заболевших COVID-19 ljcnbukj  187859 человек. Выздоровели 26608 человек, скончались 1723.

Теги: коронавирус
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