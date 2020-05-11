Депздрав рассказал, сколько коронавирусных больных страдают пневмонией

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, в регионе за весь период установлено 267 случаев пневмоний, обусловленных COVID-19. Всего коронавирус диагностирован у 803 человек.

Пневмония - одно из самых распространенных и тяжелых осложнений новой коронавирусной инфекции. Она очень агрессивна – быстро развивается, поражает легкие, часто охватывает всю ткань легких, а не их отдельные участки. Кровь перестает насыщаться кислородом.

В некоторых случаях развитие пневмонии происходит стремительно. У пожилых людей и пациентов с большим количеством хронических заболеваний она протекает в тяжелой форме. Те, кто был привит от гриппа и пневмококковой инфекции, болезнь переносят легче.

47% пациентов с ковидными пневмониями в ТЮменской области выздоровели. На 10 мая на лечении с ковидной пневмонией в стационарах моноинфекционных госпиталей находится 136 человек – 14 пациентов в тяжелом состоянии получают лечение в отделениях реанимации, из них трое на ИВЛ. Пять пожилых больных скончались. Остальным удалось победить и новую инфекцию, и ее последствия.

Медики просят жителей Тюменской области не нарушать режим самоизоляции. При выходе из дома надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.