Уватская гостиница стала обсерватором для вахтовиков

В Увате на базе гостиницы открыли обсерватор для вахтовиков. 11 мая в него заезжают 97 работников c месторождений района.

Помещение гостиницы прошло экспертизу специалистов Роспотребнадзора и соответствует предъявляемым требованиям.

По приезду в Уват у вахтовиков проверят температуру тела, пока все они находятся в автобусе. Те, у кого температура тела в норме, пройдут осмотр и начнут заселяться в номера. Осмотр проведут два фельдшера и две медицинские сестры. Мазок на коронавирус у жильцов будет взят в первый и на 10-11 день проживания. В карантине и под меднаблюдением вахтовики проведут 14 дней.

"При правильной организации по санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора обсерватор безопасен для окружающих. Кроме того, люди с подтвержденным заболеванием в обсерватор попасть не могут. Здоровые проживающие будут находиться под ежедневным медицинским наблюдением врачей, а в целом система – под надзором санитарной службы", – отметил накануне глава района Сергей Путмин.