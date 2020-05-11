В Тюмени зарегистрирована еще одна смерть пациента с коронавирусом

В Тюменской области умерла 81-летняя женщина, у которой, помимо COVID-19, было тяжелое заболевание. Это уже шестой летальный случай среди коронавирусных больных региона. Все погибшие – пожилые люди, имеющие ряд серьезных хронических заболеваний, отмечают в Оперштабе по коронавирусу.

На сегодня в регионе зафиксировано 832 случая заражения, 29 из них выявлены за минувшие сутки. Выздоровели 309. На лечении 517 пациентов, в том числе 7 детей. У большинства болезнь протекает в легкой форме. На ИВЛ находятся 2 тяжелых пациента.

В обсерваторе – 111 человек, в том числе 19 детей.

На перевахтовке – 1 717, на самоизоляции – 4 035 человек.

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 31 мая. С 14 мая жители региона для посещения общесвенных мест, при проезде в общественном транспорте обязаны пользоваться защитными масками.