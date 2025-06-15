Опытная дачница дала советы по подкормке растений

По словам заместителя председателя Союза садоводов Тюменской области Нины Щербаковой, почва уже прогрелась, поэтому можно применять любые комплексные удобрения, в составе которых есть не только макроэлементы (азот, фосфор, калий), но и микроэлементы для качественного развития и роста растений.

– К таким удобрениям можно отнести Растворин, Кристалон, Фертику Люкс, Здравень, Агриколу. Хорошим дополнением в питании будут гуминовые препараты, например, Гумат +7. Также можно применять травяные настои, особенно отличным питанием будет настой крапивы с добавлением в него эм-препарата (Байкал, Сияние и пр), – рассказала дачница.

Особое внимание в подкормке нужно уделить капусте – это один из самых "прожорливых" овощей. Если растение будет получать качественное питание и своевременный полив, то это спасет капусту от повреждения вредителями.

Кроме корневых подкормок, всем растениям на участке 2 раза в месяц с интервалом в 2 недели следует провести внекорневые обработки иммуностимуляторами (Эпин, Циркон, НВ-101, Иммуноцитофит). Это будет профилактикой от различного рода болезней и стрессов, внешних факторов, в том числе перепадов температуры.

Посадки лука и чеснока в обязательном порядке нужно подкормить в первой декаде месяца специальным комплексным минеральным удобрением, - сообщает Тюменская область сегодня.