О вреде вейпов рассказала врач

"По статистике "парит" каждый пятый подросток. Узнать, что ребенок курит вейп, сложно, ведь он не оставляет запаха. Поэтому нужно максимально подробно и часто рассказывать подросткам о вреде курения всеми возможными способами – в школе, дома, с помощью интернет ресурсов" - считает врач-педиатр Областной больницы №12 Наталья Папулова.

"Установлено, что основными компонентами раствора, помимо никотина, являются пропиленгликоль, глицерин, ароматизирующие вещества, формальдегид и другие, вызывающие рак, вещества. Некоторые компоненты курительной смеси, особенно пропиленгликоль, могут вызвать раздражение верхних дыхательных путей. В итоге все это выливается в аллергическую реакцию. Природный табачный никотин в вейпах заменен на химический, а это еще вреднее. На фоне курения вейпов в медицинском сообществе появился даже новый диагноз – попкорновое легкое, он же облитерующий бронхиолит. Это необратимое заболевание, приводящее к инвалидности, при котором легкое рубцуется и человек задыхается даже в покое. А попкорновое, потому что дело в компоненте вейпов диацетиле, который когда-то использовали при производстве попкорна, а сейчас добавляют в ароматизаторы для фруктовых вейпов" - рассказала Наталья Сергеевна.

Электронные сигареты часто используют как способ отказа от обычных сигарет. Однако это просто иллюзия. Вейпы сами вызывают никотиновую зависимость, хоть и не в таких объемах, как табачные изделия. Опять же статистика говорит о том, что в среднем в 3,5 раза чаще курильщики вейпов переходят в последствии на обычные сигареты, - сообщает Мегатюмень.