Депутат Тюменской облдумы Андрей Моргун ушел из жизни

Ушел из жизни на 58-м году депутат Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Андрей Моргун. Соболезнования семье и родным выразили председатель облдумы Фуат Сайфитдинов и реготделение партии "Единая Россия".

"С прискорбием сообщаю, что скончался наш коллега, депутат Тюменской областной думы шестого и седьмого созывов Андрей Анатольевич Моргун. Андрей Анатольевич последовательно отстаивал интересы своих избирателей, жителей Югры, работал в комитетах по экономической политике и природопользованию и социальной политике. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Прощание состоится в Тюмени 17 июня", - написал Сайфитдинов в своем телеграм-канале.

Андрей Моргун был избран депутатом Тюменской областной думы 6-го созыва в 2016 году, в 2021 – депутатом облдумы 7-го созыва. Член комитетов облдумы по экономической политике и природопользованию, социальной политике. До этого, с 1991 по 1996 год был инженером в ВПО "СИБЭКО", до 2015 года в предпрнимательстве, с декабря 2015 г до избрания депутатом был руководителем Ханты-Мансийского Регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия".

"Президиум политического совета Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Анатольевича Моргуна", - указано в телеграм-канале реготделения ЕР.