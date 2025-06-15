Пожарные провели беседу с воспитанниками тюменского центра "Родник"

Воспитанники Центра комплексной реабилитации "Родник" пообщались с сотрудниками Пожарной части № 40. Представители МЧС напомнили детям, что надо быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно понравилась ребятам возможность познакомиться с настоящей пожарной техникой.

Как это обычно бывает, дети окружили автомобиль МЧС со всех сторон. Задавали вопросы, пробовали держать в руках инструмент пожарного. Оказывается, он очень тяжелый. Ведь, огнеборец — не только отвага, но хорошая физическая подготовка, от которой часто зависят жизни людей.

Многие дети знали, что внутри пожарного автомобиля находится запас воды и мощный насос. А вот, что запрятано в отсеках для хранения пожарно-технического вооружения вдоль бортов, догадывались не все. Гидрант, пожарные рукава, ручной и механизированный инструмент и многое другое — все это позволяет в чрезвычайной ситуации отыграть считанные секунды у стихии.

По материалам ЦКР "Родник".