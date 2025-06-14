Количество вакансий для учителей уменьшилось в Тюменской области

По данным аналитиков hh.ru, в Тюменской области за январь-май было открыто 718 вакансий для учителей и преподавателей. По сравнению с прошлым годом их число снизилось на 11%.

Свердловская область сохраняет лидерские позиции по спросу на педагогов среди уральских регионов, на нее приходится 47% от всего их объема в федеральном округе. На втором месте по числу вакансий – Тюменская область (23%), на третьем – Челябинская область (17%). Далее расположились Ханты-Мансийский АО (7%), Курганская область (4%) и Ямало-Ненецкий АО (2%). Всего на Урале за пять месяцев года работодатели открыли или обновили 3 тысячи вакансий для учителей и преподавателей.

Динамика спроса на учителей по сравнению с прошлым годом неоднородна. Так, чаще, чем год назад, педагогов ищут в Курганской области (+45% в январе-мае 2025 относительно такого же периода в 2024) и Ханты-Мансийском АО (+2%). Обратный тренд, на снижение спроса, наблюдается в Челябинской области (-55% вакансий), Свердловской области (-23%), Тюменской области (-11%) и Ямало-Ненецком АО (-9%).

Медиана зарплатных предложений для учителей в Уральском ФО составила в этом году 49,4 тыс. рублей. Наиболее конкурентные предложения для педагогов сложились в Ямало-Ненецком (73,0 тыс. рублей) и Ханты-Мансийском АО (63,9 тыс. рублей). В Свердловской области медианная зарплата находится на уровне 50,0 тыс. рублей. Несколько ниже зарплатные предложения для учителей в Тюменской (48,5), Челябинской (40,3 тыс. рублей) и Курганской (30,5 тыс. руб.) областях, - сообщает Вслух.ру.