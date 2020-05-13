Тюменские магазины и аптеки подготовились к введению масочного режима

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На сегодня в торговых сетях региона, без учета аптек, в продаже более 360 тысяч масок. В ближайшее время ожидается очередная крупная поставка. Об этом сообщил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров.

В регионе действует масочный режим, но если еще сегодня он носит лишь рекомендательный характре, то уже завтра, 14 мая, в общественных местах, магазинах автобусах и такси без маски появляться нельзя.

Торговые предприятия уже начали соблюдать условия масочного режима. На входах появились таблички, предпуреждающие о том, что вход допускается только в масках. Многие магазины организовали продажу индивидуальных средств защиты прямо на входных группах, кассах, некоторые раздают маски бесплатно.

В связи с введением обязательного масочного режима сотрудники департамента, Роспотребнадзора и других ведомств в ежедневном режиме следят за наличием масок и других индивидуальных средств защиты в розничной и аптечной сетях, а также за ценами на эту группу товаров, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

По словам директора департамента, в тюменских магазинах, аптеках маски представлены в широком ассортименте и по разной цене. В среднем одноразовая медицинская маска стоит 26-30 рублей.