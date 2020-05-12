Александр Моор прокомментировал решие президента о завершении нерабочего периода

11 мая президент России Владимир Путин объявил о том, что с 12 мая в стране завершается единый период нерабочих дней. Но эпидемиологическая обстановка в регионах разная, поэтому губернаторы, основываясь на ситуации и рекомендациях врачей, Роспотребнадзора, будут сами принимать решения о ужесточении или смягчении ограничительных мер.

По словам гуребнатора, в Тюменской области предпосылок для полного отказа от режима самоизоляции нет. "У нас продолжает расти число заболеваний и регистрируются смертельные случаи среди пожилых граждан, самой незащищенной от вируса группы. Именно поэтому мы продлили действие режима повышенной готовности и сделали масочный режим обязательным", - отметил Моор.

Глава региона также заявил, что считает верными предложения президента о новых мерах поддержки граждан и предприятий. Это позволит обеспечить нуждающихся средствами для нормальной жизни и при этом не допустить новой волны заражений, уверен он.