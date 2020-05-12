В Тюменской области 70 новых случаев коронавируса

13:07 12 мая 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com
Продолжение: В Тюменской области с 14 мая вводится обязательный масочный режим

За минувшие сутки в России диагноз коронавирус подтвердился у 10899 человек. В Тюменской области коронавирусная инфекция была выявлена у еще 70 человек.

Всего на территории региона зафиксировано 902 случая заболевания коронавирусом. 309 человек выздоровели, 6 человек скончались.

За весь период в России выявлено 232243 заболевших коронавирусом в 85 регионах. Выздоровели 43512 человек,  скончались 2116 человек.

Теги: коронавирус
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2020