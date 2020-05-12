В Тюменской области 70 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России диагноз коронавирус подтвердился у 10899 человек. В Тюменской области коронавирусная инфекция была выявлена у еще 70 человек.
Всего на территории региона зафиксировано 902 случая заболевания коронавирусом. 309 человек выздоровели, 6 человек скончались.
За весь период в России выявлено 232243 заболевших коронавирусом в 85 регионах. Выздоровели 43512 человек, скончались 2116 человек.
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