В Тюменской области 70 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России диагноз коронавирус подтвердился у 10899 человек. В Тюменской области коронавирусная инфекция была выявлена у еще 70 человек.

Всего на территории региона зафиксировано 902 случая заболевания коронавирусом. 309 человек выздоровели, 6 человек скончались.

За весь период в России выявлено 232243 заболевших коронавирусом в 85 регионах. Выздоровели 43512 человек, скончались 2116 человек.