Тюменцам на остановках бесплатно раздают маски

12:38 12 мая 2020
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Продолжение: В Тюменской области 70 новых случаев коронавируса

С 12 мая тюменские волонтеры начали бесплатно  раздавать медицинские маски на автобусных остановках, в аэропорту Рощино, железнодорожном вокзале и автовокзале. Акция обусловлена тем, что в регионе с 14 мая вводится обязательный для всех масочный режим

Бесплатную выдачу масок ежедневно с 10:00 до 12:00 на остановочных комплексах города будут проводить молодогвардейцы Тюменской области совместно со штабом "Мы вместе".  "Волонтёры распределены на точках таким образом, чтобы маски смогли получить жители всех районов Тюмени", - сообщил руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

Теги: акция , волонтеры , карантин , коронавирус
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