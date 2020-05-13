Тюменцам на остановках бесплатно раздают маски

С 12 мая тюменские волонтеры начали бесплатно раздавать медицинские маски на автобусных остановках, в аэропорту Рощино, железнодорожном вокзале и автовокзале. Акция обусловлена тем, что в регионе с 14 мая вводится обязательный для всех масочный режим.

Бесплатную выдачу масок ежедневно с 10:00 до 12:00 на остановочных комплексах города будут проводить молодогвардейцы Тюменской области совместно со штабом "Мы вместе". "Волонтёры распределены на точках таким образом, чтобы маски смогли получить жители всех районов Тюмени", - сообщил руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.