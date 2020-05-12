В Тюменской области с 14 мая вводится обязательный масочный режим

С 14 мая в Тюменской области начинает действовать масочный режим. По рекомендации Роспотребнадзора граждане обязаны при нахождении в общественном транспорте и такси, при посещении любых общественных мест и организаций использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразовые. Нарушителей ждут штрафы.

Малоимущие семьи, одинокие пенсионеры и инвалиды могут получить многоразовые маски бесплатно. Для этого необходимо обратиться на телефон горячей линии оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Тюменской области: 8-800-234-35-22.

За весь период в Тюменской области коронавирус выявили у 902 человек. За последние сутки зафиксировано 70 новых случаев заболевания. 60 заболевших это жители Тюмени, остальные — жители Тюменского, Нижнетавдинского, Омутинского и Ялуторовского районов.

За все время выздоровели 315 человек, 6 человек скончались.

Сейчас в тяжелом состоянии пребывают 5 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ.