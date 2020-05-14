В Тюменской области число заболевших COVID-19 превысило тысячу

13:05 14 мая 2020
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Фото: pixabay.com

В России за минувшие сутки выявлено 9974 новых случая коронавируса. В Тюменской области диагноз подтвердился у 41 человека.

Всего на территории региона зафиксировано 1018 случаев заболевания COVID-19. 323 человека выздоровели, 6 человек скончались.

За весь период в России выявлено 252245 случаев коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 53530 человек, зафиксировано 2305 летальных исходов.

Теги: коронавирус
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