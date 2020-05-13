Тюменские медики, работающие с ковидными больными, получили президентские выплаты

В моноинфекционных госпиталях и специализированных бригадах на сегодня задействовано 763 работника учреждений здравоохранения региона. Сумма выплат им в общей сложности составила почти 39,25 млн рублей. Денежные средства начислялись непосредственно за отработанное время, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Работники госучреждений здравоохранения, которые работают в зоне риска и могут столкнуться с коронавирусной инфекцией, также получили материальное поощрение.

Если у работников медучреждений остались вопросы по начислениям, они могут проконсультироваться по телефону горячей линии: (3452) 68-45-25.