Тюменские медики, работающие с ковидными больными, получили президентские выплаты

18:00 13 мая 2020
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В моноинфекционных госпиталях и специализированных бригадах на сегодня задействовано 763 работника учреждений здравоохранения региона. Сумма выплат им в общей сложности составила почти 39,25 млн рублей. Денежные средства начислялись непосредственно за отработанное время, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Работники госучреждений здравоохранения, которые работают в зоне риска и могут столкнуться с коронавирусной инфекцией, также получили материальное поощрение.

Если у работников медучреждений остались вопросы по начислениям, они могут проконсультироваться по телефону горячей линии: (3452) 68-45-25.

Теги: Владимир Путин , выплаты , здравоохранение , коронавирус , медицина , президент
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